Россия практически выполнила обещание по сокращению добычи нефти

Морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки, по большей части за счет портов Балтики. Тем самым власти России выполнят обещание по сокращению добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источников издания, сокращение экспорта в августе коснется поставок Urals через порты Балтики и Новороссийска, тогда как трубопроводные поставки, а также отгрузки нефти сорта ВСТО из Козьмино не должны быть затронуты. Таким образом, целевой уровень экспорта по морю в августе составляет примерно 2,9–3 млн б/с, а вместе с трубопроводными отгрузками — 4,1 млн б/с.

Собеседники газеты в отрасли добавили, что снижение поставки нефти не потребует от нефтяников снижения уровня добычи, так как эти объемы пойдут в пользу нефтепереработки. Кроме того, нефтяные компании будут наращивать запасы топлива, так как осенью стартуют традиционные ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, август является последним месяцем, когда компании могут получить полный объем демпферных субсидий за поставку топлива на внутренний рынок, так как в сентябре их размер сократится в два раза.

Аналитики посчитали, что нефтяные компании в России продолжат наращивать объемы добычи топлива в августе для того, чтобы удовлетворить нарастающий спрос. По предварительным прогнозам, прирост составит 100-200 тыс. баррелей в сутки по итогам июля, а суммарный экспорт нефти составит 4,25 млн баррелей в сутки.

14 июля агентство Reuters сообщило, что Россия действительно собирается уменьшить объемы экспорта нефти в другие страны. Кроме того, продажа с западных портов сократится до 200 тыс. баррелей в сутки.

Ранее МЭА сообщило о сокращении нефтяного экспорта России.