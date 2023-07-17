Документы расследования краха Credit Suisse решили засекретить на 50 лет

Документы, которые были собраны в ходе расследования краха банка Credit Suisse комиссией парламента Швейцарии, засекретят на 50 лет из соображений конфиденциальности. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации отметили, что обычно документы подобных проверок в Швейцарии засекречивают на 30 лет. Однако было принято решение об увеличении срока из-за общественного резонанса.

По данным агентства, расследование стало пятым в современной истории страны. При этом комиссия имеет право обращаться за необходимой информацией в кабинет министров Швейцарии, Министерство финансов и другие государственные органы.

При этом представители Швейцарского исторического общества заявили, что документы должны быть доступны для изучения, так как специалистам необходимо изучить данные по банковскому кризису 2023 года. Поэтому засекречиваемые документы могли бы оказать неоценимую помощь обществу.

В коне июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что крупнейший банк Швейцарии UBS решил уволить более половины сотрудников приобретенного обанкротившегося банка Credit Suisse.

Ранее сообщалось, что банковский бренд Credit Suisse может исчезнуть.