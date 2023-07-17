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ЦБ поддержал открытие филиалов иностранных банков в России

«Известия»: Чистюхин заявил о поддержке ЦБ открытия филиалов иностранных банков в России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Центрального банка Росии Владимир Чистюхин заявил, что регулятор поддерживает законопроект Министерства финансов Российской Федерации об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в РФ. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Законопроект предполагает, что у дружественных иностранных банков появится возможность открывать филиалы на территории РФ благодаря соответствующей аккредитации.

Чистюхин подчеркнул, что подобные филиалы смогут сосредоточиться на функции расчетов, что станет удобной формой для иностранных партнеров по осуществлению банковских операций.

В публикации отмечается, что по законопроекту новым структурам будет запрещено совершать сделки с физическими лицами, открывать депозиты, а также привлекать средства во вклады и счета в драгоценных металлах.

До этого в Центральном банке России заявили, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. 

Регулятор подчеркнул, что на данный момент эффект ослабления рубля менее заметен, чем обычно.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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