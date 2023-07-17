Во Франции впервые с 2015 года намерены сократить госрасходы

В связи с остановкой действия тарифных щитов на энергию во Франции в 2024 году впервые планируется сокращение государственных расходов. Об этом, ссылаясь на предварительный документ министерства экономики и финансов, сообщает агентство France-Presse.

Так, выделенные в 2024 году для различных государственных задач ассигнования составляют 356 млрд евро. Это на 4,8 млрд евро меньше, чем в 2023 году. Уменьшение объясняется постепенным прекращением действия тарифных щитов на электричество и газ.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Великобритании в целях экономии бюджета планирует сократить на 5% имеющийся персонал ведомства. Это приведет к к увольнению двух-трех тысяч человек. Также военное ведомство намерено временно прекратить набор новых сотрудников. Этим меры должны привести к повышению зарплат в вооруженных силах страны.

Приостановка приема на работу новых сотрудников в министерство обороны должна будет длиться в течение нескольких недель, после чего начнется контролируемый набор.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.