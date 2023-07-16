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В США заявили о готовности к выходу России из зерновой сделки

Помощник Байдена Салливан заявил о готовности США к выходу России из зерновой сделки

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Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Администрация США подготовлена к сценарию возможного выхода России из зерновой сделки. Вашингтон тесно взаимодействует с Киевом по этому вопросу, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Если они выйдут из нее... остальной мир... скажет, что Россия отвернулась от обеспечения....,чтобы страны Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое им продовольствие по доступным ценам... в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).

Он назвал решение России по зерновой сделке выбором, «который предстоит сделать Владимиру Путину» и отметил, что США «готовы к любому развитию событий», тесно взаимодействуя с Киевом по данному вопросу.

Срок окончания зерновой сделки — 17 июля, если она не будет продлена. По информации Reuters, 16 июля из Одессы вышло последнее судно в рамках действующих сроков черноморской инициативы.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о сохранении препятствий для российского экспорта, которые должны быть сняты в случае продления черноморской инициативы.

Ранее в Турции допустили продление зерновой сделки при одобрении Россией предложений ООН.

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