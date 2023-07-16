Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии сообщили о завершении аудита исторического долга перед «Газпромом»

Глава Минэнерго Молдавии Парликов объявил о завершении аудита долга перед «Газпромом»

close
100%
Depositphotos

Молдавия завершила аудит исторического долга государственной компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, уточнив, что результаты будут представлены позже, после тщательного анализа.

Министр сообщил о завершении аудита в интервью молдавскому изданию Ziarul de Garda, которое финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Он назвал результаты проверки интересными и добавил, что на основании выводов по ее итогам Кишинев примет решение, как в дальнейшем будет разрешена ситуация с «Газпромом».

Аудит проводили две компании — норвежская Wikborg Rein Advokatfirma и британская Forensic Risk Alliance&Co. В ходе проверки оценивался процесс формирования задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» и ООО «Факторинг-Финанс» за поставки топлива на правый берег Днестра, то есть в Молдавию. Исследовались поставки за период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценке «Газпрома», долг составляет $709 млн.

Изначально срок проведения проверки должен был завершиться в начале текущего года, однако позже временной период был продлен до апреля. Парликов 4 апреля отмечал, что для полноценной оплаты задолженности понадобится «новое решение» правительства. На этом фоне власти Молдавии не могут торопить зарубежных специалистов с представлением результата аудита, добавил он. В итоге сроки проведения проверки смещались несколько раз.

22 июня Парликов заявил о бессмысленности дальнейших закупок газа у российской стороны, поскольку и Москва, и Кишинев не соблюдают ранее достигнутые договоренности.

Ранее «Газпром» сообщал о штатной подаче газа в Европу через Украину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях