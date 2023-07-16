В Молдавии сообщили о завершении аудита исторического долга перед «Газпромом»

Молдавия завершила аудит исторического долга государственной компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, уточнив, что результаты будут представлены позже, после тщательного анализа.

Министр сообщил о завершении аудита в интервью молдавскому изданию Ziarul de Garda, которое финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Он назвал результаты проверки интересными и добавил, что на основании выводов по ее итогам Кишинев примет решение, как в дальнейшем будет разрешена ситуация с «Газпромом».

Аудит проводили две компании — норвежская Wikborg Rein Advokatfirma и британская Forensic Risk Alliance&Co. В ходе проверки оценивался процесс формирования задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» и ООО «Факторинг-Финанс» за поставки топлива на правый берег Днестра, то есть в Молдавию. Исследовались поставки за период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценке «Газпрома», долг составляет $709 млн.

Изначально срок проведения проверки должен был завершиться в начале текущего года, однако позже временной период был продлен до апреля. Парликов 4 апреля отмечал, что для полноценной оплаты задолженности понадобится «новое решение» правительства. На этом фоне власти Молдавии не могут торопить зарубежных специалистов с представлением результата аудита, добавил он. В итоге сроки проведения проверки смещались несколько раз.

22 июня Парликов заявил о бессмысленности дальнейших закупок газа у российской стороны, поскольку и Москва, и Кишинев не соблюдают ранее достигнутые договоренности.

Ранее «Газпром» сообщал о штатной подаче газа в Европу через Украину.