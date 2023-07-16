В России выросли цены на аренду жилья

В России подорожала долгосрочная аренда жилья, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов рынка недвижимости. Ставки выросли как на однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры.

В июле на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) снять «однушку» в среднем можно было за 22,5 тыс. руб. в месяц, «двушку» — за 33,4 тыс. руб., привела данные компания «ЦИАН.Аналитика», уточнив, что ставки по сравнению с июнем выросли на 3,3% и 3,5% соответственно. По расчетам «Этажей», цена аренда однокомнатных квартир в 16 крупнейших российских городах сейчас составляет в среднем 21,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 25,9 тыс. руб., что в обоих случаях на 0,9% больше июньского показателя. В «Авито Недвижимости» среднюю ставку долгосрочной аренды в крупнейших городах России оценили в 25 тыс. руб. в месяц. По данным компании, за год значение выросло на 13,6%, но за июнь почти не изменилось.

Больше всего средние ставки аренды «однушек» увеличились в Омске и Нижнем Новгороде — на 8,9% и 9,8% до 18 тыс. и 22,2 тыс. руб. в месяц соответственно, посчитали в «ЦИАН.Аналитике». В Санкт-Петербурге и Москве заметнее подорожали «двушки» — на 8,9% до 46,5 тыс. руб. и на 5,2% до 76,7 тыс. руб. в месяц, добавили в компании.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов объяснил тенденцию снижением предложения по аренде квартир в России на 19% по сравнению с июнем, а также сворачиванием формата удаленной работы многими российскими компаниями. По его словам, это стимулирует россиян активнее снимать жилье. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев не ждет падения арендных ставок. По его словам, сейчас россияне все чаще делают выбор в пользу съема, а не покупки жилья.

С начала года объем предложения по аренде квартир упал на 37%, сообщал Попов.

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