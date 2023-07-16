В США назвали одну из главных задач года

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего выступления в Гандинагаре в Индии заявила, что власти США считают одной из главных задач в текущем году противодействие обходу введенных против России санкций. Трансляция выступления Йеллен велась на сайте Минфина США.

«Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки», — поделилась Йеллен.

Она добавила, что США вместе с союзниками продолжат ограничивать доступ России к технологиям и военной технике.

До этого Йеллен говорила, что нельзя полностью исключать возможность возникновения в стране рецессии из-за «слишком высокой инфляции». Йеллен также отметила, что «существует путь к снижению инфляции», не подразумевающий рецессию в США.

13 июля в Эстонии задержали россиянина Вадима Конощенока, которого подозревают в контрабанде боеприпасов и технологий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.