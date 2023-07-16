В США назвали преимущество Путина перед Западом

Бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс заявил изданию The Daily Reckoning, что зима 2024 года может стать козырем в рукаве президента России Владимира Путина.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, грядущая зима может вызвать серьезную рецессию на Западе. Несмотря на то, что минувшая зима была достаточно теплой, страны Запада с трудом справились с поставками энергоносителей. Если погода зимой 2024 года будет более суровой, то Россия может стать «более безжалостной».

Рикардс добавил, что антироссийские санкции нанесли больше вреда экономике США, чем России. Таким образом, полагает экс-советник ЦРУ, все эти факторы могут привести к росту цен на энергоносители на Западе и спровоцировать рецессию.

До этого глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предупреждал, что этой зимой может наблюдаться значительный рост цен на энергоносители.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.