Турция приостановила выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула

Практика прекращения выдачи видов на жительство (ВНЖ) иностранцам распространилась на все районы Стамбула по решению турецких властей. Об этом пишет Sputnik.

Изначально ограничение действовало для 10 районов города. В марте турецкие власти распространили практику еще на 39 районов Стамбула. Теперь иностранцам перестали выдавать ВНЖ, «за исключением случаев, когда это необходимо». В перечень входят «безопасность жизни, здоровье, образование и права, вытекающие из международной торговли». Решение связано с ростом миграции в город.

По данным миграционного управления Стамбула, сейчас в городе проживает 1,3 млн иностранцев. В это число не входят получившие гражданство после приобретения недвижимости. Суммарно иностранцы составляют 8% населения Стамбула.

Для получения вида на жительство в Турции сейчас нужно приобрести недвижимость стоимостью более $50 тыс. в малонаселенных пунктах страны и от $75 тыс. — в мегаполисах.

По данным Tranio, с января по май на долю Турции пришлось больше всего — 21% — запросов россиян на получение ВНЖ. Белорусские IT-специалисты после релокации в Турцию в мае рассказывали о частых отказах в ВНЖ.

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