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Россиянам рассказали, в чем можно хранить сбережения сейчас

Экономист Беляев посоветовал россиянам хранить сбережения в валюте и золоте

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Pexels

Для хранения сбережений можно выбрать валюту, золото или банк. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Если в прошлом году мы давали рекомендации, что в валюте деньги хранить ни в коем случае нельзя, то в этом году ситуация изменилась коренным образом. Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — объяснил он.

Валюта поможет сохранить накопления и защитить их от инфляции, но этот способ не поможет много заработать, уточнил он.

Второй вариант, по его словам, — вложения в золото, так называемые обезличенные металлические счета. Их можно открыть в банке, сумма вложенных денег пересчитывается в граммы металла. Когда инвестор хочет закрыть счет, граммы оцениваются по текущей цене золота. По словам экономиста, от такого рода вложений можно как выиграть, так и проиграть. На долгосрочном горизонте стоимость золота растет, но падение котировок тоже случается, сказал он.

Беляев уточнил, что еще один надежный способ хранения сбережений — вложение в банк. Но доходность от такого способа будет будет низкой, подчеркнул он. Больше заработать можно на инвестициях в фондовый рынок, но там больше рисков, и это фактически вторая работа, добавил экономист.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозровал 88-92 руб. за доллар и 99-103 руб. за евро на следующей неделе.

Ранее было названо «дно» рубля.

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