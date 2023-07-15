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Оценена доля россиян, которые сообщают в полицию и банк о звонках мошенников

«Выберу.ру»: 38% россиян жалуются в полицию и банк на звонки финансовых мошенников

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«Газета.Ru»

Около трети россиян — 38% — регулярно сообщают полиции и банкам о звонках финансовых мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Как следует из опроса, большинство граждан — 80% — поддерживают принятый Госдумой закон, который обязывает банки приостанавливать операции с признаками мошенничества. При этом 42% респондентов не до конца уверены в эффективности нововведения. 13% назвали закон полумерой, а 7% уверены, что мошенники продолжат выводить деньги со счетов населения.

»...у нововведения может быть побочный эффект — дополнительные проверки, скорее всего, приведут к замедлению скорости транзакций, а также к случайным заморозкам переводов, не имеющим отношения к мошенничеству», — допустил исполнительный директор маркетплейса Ярослав Баджурак, отметив, что в целом инициатива является полезной.

Мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в Центробанк», сообщал регулятор в своем Teleram-канале. Теперь, отметил ЦБ, злоумышленники не только представляются его сотрудниками, но и высылают на электронную почту «приглашения» на личный прием в Банк России.

Ранее сообщалось, сколько денег украли с банковских счетов россиян в этом году.

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