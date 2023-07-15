Европа продолжила торговать с Россией за рубли

Рубль опередил доллар, евро и валюты дружественных стран в расчетах за экспорт из России в Евросоюз и Азию. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

В мае доля рубля составила 49,8% при расчетах с Европой и 36,3% — с Азией, следует из данных ЦБ. Доля расчетов в валютах недружественных стран с Европой оказалась на уровне 45,1%, дружественных — 5,1%. По Азии показатели были 30,2% и 33,5% соответственно.

В импорте доля рубля при расчетах с Европой составила 50,1% в последний месяц весны, доля валют недружественных стран заняла 45,9%. В расчетах с Азией почти половину составили операции с использованием валют дружественных стран. Доля доллара и евро составила 29,4%, рубля — 21,1%.

В расчетах за экспорт и импорт со странами Америки и Африки преобладают доллары и евро, говорится в статье.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин распорядился перевести оплату российского газа за рубли. Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» фиксировал сокращение экспортных расчетов в евро. В конце 2022 года регулятор заявлял о сокращении расчетов в валютах недружественных стран на фоне «беспрецедентных» антироссийских санкций.

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