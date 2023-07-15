Жители России назвали зарплату мечты

Большинство россиян назвали зарплатой мечты сумму в более 130 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру», передает «Лента.ру».

При этом самые высокие зарплаты назвали жители Тюменской области, там хотели зарабатывать 221 тыс. рублей в месяц. В Москве и Московской области мечтают о доходе в 193 тыс. рублей, а в Башкирии — в 170 тыс. рублей.

О высоких ожиданиях по зарплате также заявили в Ростовской области (165 тыс. рублей) и Краснодарском крае (155 тыс. рублей). Чуть меньшую зарплату хотели бы получать в Свердловской области (153 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (152 тыс. рублей).

При этом в Новосибирской, Самарской и Воронежской областях хотели бы ежемесячно зарабатывать 136, 134 и 133 тыс. рублей соответственно.

Опрос проводился в различных регионах России, в нем участвовали более 3200 человек старше 18 лет.

Согласно опросу, проведенному в июле «HR Lab. – Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья», россияне тратят более одной зарплаты в год на соблюдение дресс-кода.

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