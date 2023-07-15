Аналитик спрогнозировал рост доллара выше 90 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре в агентством «Прайм» спрогнозировал рост курса доллара США до 95 рублей.

По словам Антонова, 95 рублей за доллар — это один из «уровней сопротивления», далее последует 100 рублей за доллар.

«Поскольку нисходящий тренд по рублю в силе, то вполне вероятно увидеть возвращение курса доллара к уровням 93 рубля, а евро — 103 рубля <...> Чаша весов начинает склоняться на сторону национальной валюты, но среднесрочно она по-прежнему выглядит слабой. Не исключены новые попытки достичь годовых минимумов против иностранных валют», — отметил аналитик.

Он добавил, что помочь укреплению рубля могут растущая цена на нефть и снижающийся индекс доллара.

До этого аналитики ЦБ сделали прогноз по уровню зарплат и курсу рубля на 2023 и 2024 годы. Рост реальной зарплаты может составить 4,2% в 2023 году.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.