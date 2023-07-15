В Польше спрогнозировали шок на рынке зерна

Польский профессор Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы ввоза украинского зерна в страны, передает газета Rzeczpospolita.

«Скупочные компании воздерживаются от подписания контрактов, рассчитывая, что с 15 сентября будет отменен запрет на импорт зерновых из Украины, и они смогут покупать еще более дешевое зерно», — заявил Артышак, назвав эту тенденцию шокирующей.

Он пояснил, что даже без учета «технического» зерна, количество ввезенного с Украины в Польшу пшеничного зерна за год увеличилось в 168 раз, а кукурузы — в 300 раз.

Ранее Минсельхоз Венгрии выступил за продление зерновой сделки из-за риска убытков и парализации рынка зерна в Центральной Европе.

Глава ведомства Иштван Надь отметил, что он действует по поручению также своих коллег из Румынии, Болгарии, Польши и Словакии, действуя в интересах европейских стран. В противном случае, считает Надь, европейский рынок зерна может быть парализован поставками дешевого украинского зерна.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.