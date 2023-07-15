Казахстан нарастил экспорт товаров в Россию

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные, согласно которым экспорт казахстанских товаров в Россию за период с января по май этого года вырос в денежном выражении с $2,79 млрд до $4,04 млрд, то есть на 45%. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации бюро, товарооборот Казахстана и РФ за пять месяцев достиг $10,5 млрд. При этом доля России в товарообороте Казахстана выросла с 18,6 до 18,8%.

Также отмечается, что казахстанский экспорт в страны Евросоюза с января по май 2023 года упал до $13,35 млрд в сравнении с $14,77 млрд в том же периоде прошлого года.

До этого стало известно, что Турция по итогам первого полугодия 2023 года заняла вторую строчку по объемам ввоза товаров в Россию, обогнав Белоруссию. При этом четвертое и пятое место достались Гонконгу и Казахстану соответственно.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.