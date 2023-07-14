ЦБ предупредил о возможном усилении влияния курса рубля на цены

В Центральном банке России заявили, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Там подчеркнули, что на данный момент эффект ослабления рубля менее заметен, чем обычно. На сегодняшний день низкий курс сказался только на стоимости отдельных товаров и услуг, на которые сохраняется стабильно высокий спрос. Например, подобное коснулось услуг зарубежного туризма и автомобилей.

В ЦБ добавили, что в июне 2023 года продолжило расти ценовое давление в России. Это произошло на фоне расширения потребительского спроса. Аналитики регулятора подчеркивают, что по мере того как спрос продолжит активизироваться, а запасы будут постепенно заканчиваться, то «накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме».

До этого стало известно, что Банк России прогнозирует ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы. Экономисты предсказали, что в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.