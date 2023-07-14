Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ предупредил о возможном усилении влияния курса рубля на цены

ЦБ РФ: ослабление рубля может перенестись в цены в большем объеме

close
100%
Global Look Press

В Центральном банке России заявили, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Там подчеркнули, что на данный момент эффект ослабления рубля менее заметен, чем обычно. На сегодняшний день низкий курс сказался только на стоимости отдельных товаров и услуг, на которые сохраняется стабильно высокий спрос. Например, подобное коснулось услуг зарубежного туризма и автомобилей.

В ЦБ добавили, что в июне 2023 года продолжило расти ценовое давление в России. Это произошло на фоне расширения потребительского спроса. Аналитики регулятора подчеркивают, что по мере того как спрос продолжит активизироваться, а запасы будут постепенно заканчиваться, то «накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме».

До этого стало известно, что Банк России прогнозирует ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы. Экономисты предсказали, что в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях