В Анкаре не знают о судьбе продления зерновой сделки

Судьба зерновой сделки на данный момент не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Как вы знаете, Россия предъявила совершенно четкие требования, которые заключаются в выполнении российской части соглашения. Судьба сделки не определена, но понятно, что ее продление станет возможным, если Запад, в первую очередь США и Великобритания, приложит усилия для выполнения обязательств», — указано в сообщении.

Турция продолжает контакты с РФ и Украиной по вопросам продления зерновой сделки, при содействии ООН.

Ранее сообщалось, что при ограничении поставок зерна с Украины, на фоне истечения сроков зерновой сделки, цены на продовольствие в мире могут вырасти.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Россия не будет продлевать сделку. Кроме того, вероятность ее продления стала минимальной после подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Ранее Россия нарастила долю в мировой торговле зерном вопреки санкционному давлению.