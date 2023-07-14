Власти Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

Власти Казахстана разрешили всем коммерческим банкам страны вывозить наличные рубли. Постановление действует до 1 января 2024 года. Об этом сообщается в документе, подписанном премьер-министром Алиханом Смаиловым и опубликованном в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики.

Согласно пояснительной записке к документу, эта мера необходима для конвертации наличной российской валюты и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

При этом подобное постановление принималось в стране еще в прошлом году и действовало оно с июля по август. Решение приняли после того, как весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывоз из страны наличной валюты, сумма которой превышает $10 тыс. и вывоз за границу золота и инвестиционных монет.

В конце января Федеральная таможенная служба России (ФТС) напомнила отечественным туристам о правилах вывоза наличных денег из страны. В сообщении отмечается, что российские туристы временно не могут вывозить с территории России наличную иностранную валюту в сумме, которая превышает эквивалент $10 тыс.

Ранее сообщалось, что число попыток россиян незаконно вывезти наличные за рубеж выросло на 24% за год.