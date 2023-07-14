Аналитики ЦБ сделали прогноз по уровню зарплат и курсу рубля на 2023 и 2024 годы

Номинальная заработная плата в России в 2023 и 2024 годах повысится до 10% (+0,3) и 7,9% (+0,7) соответственно, реальная зарплата — вырастет на 4,2% и 2,3% соответственно. Такой прогноз следует из проведенного Центробанком опроса 25 экономистов из различных организаций, пишет «Парламентская газета».

При этом в ближайшие два года специалисты ожидают, что рубль будет находиться в слабой позиции. На 2023 год они прогнозируют 81,8 рубля за доллар, на 2024 и 2025 годы — 85 рублей за доллар.

В Госдуме с таким прогнозом аналитиков согласились. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с изданием отметил, что в России стабилизировалась обстановка, а также выросли объемы производства.

«Продукция, особенно вторичного передела, то есть высокой переработки, растет хорошими темпами. К тому же Центробанк не печатает деньги и держит макроэкономическую ситуацию под контролем с точки зрения финансового баланса», — отметил он.

По его мнению, предположение о росте дохода на фоне медианного прогноза по курсу национальной валюты — 85 рублей за доллар выглядит вполне достоверным.

В начале июля опрос рекрутинговой компании hh.ru показал, что более половины российских компаний (53%) собираются повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% намерены увеличить фиксированную часть зарплаты (оклад).

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