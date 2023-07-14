Российским властям предложили запретить поставки импортных приборов учета

Российские производители «интеллектуальных систем учета» предложили властям запретить установку в домах зарубежных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заключение независимой антикоррупционной экспертизы адвокатского бюро «Качкин и партнеры», направленное в Минэнерго, Минюст, Генпрокуратуру и Минпромторг.

По закону с 1 января 2022 года поставщики и сетевые организации обязаны использовать только отечественные приборы учета. Однако из-за отсутствия закрепленных в законодательстве штрафов и прямого запрета закупки иностранных счетчиков некоторые организации игнорируют данные требования, что является коррупционным фактором. Поэтому, по предложению адвокатского бюро, необходимо ввести запрет на приобретение иностранных счетчиков и ввести определенную сумму штрафа за нарушение закона.

Участники рынка заверили, что в 2023 году приобретают только отечественные приборы учета. Кроме того, российские власти приняли ряд мер, которые дают преференций отечественным приборам учета при проведении закупок. Поэтому карательные меры в этом вопросе могут быть излишними. При этом источник издания среди производителей указал, что сейчас никак нельзя отследить, сколько произведенных в России счетчиков покупает компания, и некоторые пользуются этой возможностью.

Другой собеседник газеты добавил, что полностью российских счетчиков сейчас нет, так как компонентная база производится в других странах. Поэтому логичнее всего вкладывать средства в развитие отечественной микроэлектроники.

В начале апреля газета «Известия» писала, что собственников квартир и частных домов могут обязать впускать работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла.

Ранее сообщалось, что в России планируют включить в тарифы на ЖКУ установку умных счетчиков.