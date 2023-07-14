Спрос на отдых в Краснодарском крае и Крыму вырос, несмотря на непогоду и большие пробки

Сложные погодные условия в Краснодарском крае и Абхазии не привели к снижению спроса со стороны российских туристов, где число бронирований в среднем выросло на 20–24% к июню и на 10% год к году. В Крыму же за месяц спрос вырос в среднем на 50%, но все еще ниже прошлогодних показателей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Участники рынка посчитали, что в период с 1 по 12 июля количество бронирований размещения в Сочи и Геленджике выросло на 20% к предыдущим 12 дням (19–30 июня), в Анапе — на 24%, в Туапсе — на 8%, в Абхазии — на 16%. Несмотря на то, что на побережье Краснодарского края и в Абхазии наблюдаются сильные ливневые дожди, массовых отмен бронирований не было. Кроме того, несмотря на серьезные пробки на Крымском мосту, число бронирований размещения в Крыму выросло на 49% к июню.

Аналитики посчитали, что спрос со стороны россиян вырос из-за общего сезонного фактора, так как июль у большинства туристов считается более удачным периодом для отпуска. Кроме того, дополнительный спрос мог возникнуть из-за скачка курсов валют, так как при дорогом евро или долларе поездки за рубеж становятся менее комфортными.

Эксперты рынка добавили, что средний чек при бронировании тура в Краснодарский край сейчас находится на уровне 100,3 тыс. рублей, что на 23% выше прошлогоднего показателя. В Абхазию же он составил 109,9 тыс. рублей (+40%).

4 июля президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву вместе со всеми службами, МЧС, МВД и транспортным ведомством проработать вопрос перенаправления части автомобильного туристического потока в Крым через новые территории РФ.

Ранее Путин поручил создать круглогодичные курорты на пяти морях РФ и на Байкале к 2030 году.