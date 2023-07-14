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Финская Fortum решила добиться компенсаций за инвестиции в Россию

Финский энергоконцерн Fortum собрался подать иск из-за потери контроля над активами в России

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Global Look Press

Финский энергетический концерн Fortum заявил, что собирается через суд добиться компенсации стоимости своих акций в ПАО «Фортум» и своих инвестиций в России. Об этом сообщается в опубликованном обращении на сайте организации.

По оценке концерна, сумма компенсаций может составить несколько миллиардов евро. Поэтому Fortum направил уведомление о споре ради защиты своей правовой позиции и интересов акционеров из-за нарушений со стороны России своих договорных обязательств.

В сообщении добавили, что отправка подобных уведомлений является лишь первым шагом для того, чтобы инициировать арбитражное разбирательство, которое может начаться в конце года.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о национализации активов в РФ финского энергетического концерна Fortum нет. При этом генеральный директор Fortum Маркус Раурамо до этого заявлял, что не исключает возможности продажи активов в России, однако смена менеджмента российской «дочки» усложняет процесс.

Ранее сообщалось, что концерн Fortum утратил контроль над операциями в РФ и полностью спишет активы на €1,7 млрд.

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