Россию покинул японский автоконцерн Isuzu

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что компании передали завод, на котором работают порядка 200 человек.

По информации агентства, автоконцерн ушел из России, поскольку нет перспектив на его возобновление.

13 марта сообщалось, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов. Уточнялось, что речь шла о Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot и Isuzu.

В ноябре прошлого года стало известно, что представитель японской автомобилестроительной компании Isuzu, которая производит грузовики и пикапы, заявлял о проработке возможностей для ухода из России. Уточнялось, что производство на заводе Isuzu в Ульяновске приостановили еще в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что автомобили линейки Lada Sport будут продавать в отдельном салоне.