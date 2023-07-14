На Украине сообщили, что Европа выделяет деньги стране

Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза направят Киеву больше €400 млн. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

«ЕИБ и государства — члены ЕС выделяют более €400 млн на восстановление Украины», — сказано в сообщении.

По его словам, это «поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры».

2 июня стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине грант на сумму более €50 млн на поддержку критической инфраструктуры, заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафа Найем. Кроме того, выделенные деньги Киев сможет направить на постройку временных мостов.

До этого министерство финансов Украины заявляло, что Киев получил от Вашингтона новый грант в размере $1,25 млрд. Также подчеркивалось, что Украина в 2023 году уже получила $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.