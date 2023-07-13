Саудовская Аравия стала закупаться недорогим российским мазутом

Саудовская Аравия по итогам июня 2023 года покупала у компаний из России в среднем 193 тыс. баррелей мазута в сутки, что в десять раз больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на подсчеты трейдеров и аналитиков из Kpler.

При помощи таких поставок Саудовская Аравия хочет обеспечить выработку электроэнергии в летний период, когда потребление резко возрастает из-за жары. Кроме того, дешевое российское топливо, приобретаемое с существенной скидкой, позволяет сохранить объемы поставок нефти на мировой рынок с учетом собственных обязательств по сокращению добычи.

Поставки мазута из России в Саудовскую Аравию резко выросли после того, как Евросоюз принял эмбарго на закупку российских нефтепродуктов. По итогам первых шести месяцев 2023 года страна закупила 2,86 млн тонн мазута, в то время как за весь 2022 год было закуплено всего 1,63 млн тонн.

Аналитики посчитали, что Саудовская Аравия получает существенную выгоду из-за антироссийских санкций. Если бы закупок мазута не было, то страна использовала свое топливо, что привело бы к снижению собственных доходов. Кроме того, часть мазута перепродается по более высокой цене, и уже по итогам июля число таких перепродаж может вырасти в два раза по сравнению с июнем.

21 мая агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler сообщило, что экстремальная для стран Юго-Восточной Азии жара спровоцировала увеличение спроса на поставки угля, газа и мазута из России. При этом ключевыми импортерами российского сырья по-прежнему остаются Китай и Индия.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ закупают российские нефтепродукты с большими скидками.