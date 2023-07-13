Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых

Российский президент Владимир Путин поручил возобновить программу мегагрантов для ученых в короткие сроки и повысить их размеры. Об этом сообщает ТАСС.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента РФ на Форуме будущих технологий. Глава государства планировал посетить экспозицию форума и побеседовать с молодыми учеными.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.