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Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых

Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых и повысить их размеры

Российский президент Владимир Путин поручил возобновить программу мегагрантов для ученых в короткие сроки и повысить их размеры. Об этом сообщает ТАСС.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента РФ на Форуме будущих технологий. Глава государства планировал посетить экспозицию форума и побеседовать с молодыми учеными.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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