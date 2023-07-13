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Кабмин РФ одобрил поправки к законопроекту о налоге на сверхприбыль

В правительстве РФ назвали компании, которые не будут платить налог на сверхприбыль

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В правительстве РФ составили перечень компаний, которые не будут платить налог на сверхприбыль. Информация об этом опубликована на сайте Минфина РФ.

Согласно документу, налог на сверхприбыль не будут платить застройщики, которые реализуют проекты с использованием эскроу-счетов, кредитные и некредитные организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, у которых в 2018 и 2019 годах не было выручки от реализации.

Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что более масштабных изменений в поправках к законопроекту нет.

До этого торгово-промышленная палата предложила исключить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) из обязательства уплаты налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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