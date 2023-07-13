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Индия захотела запретить экспорт почти всех сортов риса

Bloomberg: в Индии хотят запретить поставки почти всех сортов риса из-за опасений роста цен

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Depositphotos

В Индии захотели ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса, кроме басмати. Такой мерой власти хотят сдержать рост цен на рис внутри страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на отраслевые источники.

По данным агентства, запрет может затронуть почти 80% поставок риса из Индии. В свою очередь, данная мера может спровоцировать рост цен на рис по всему миру. При этом мировые цены и так находятся на высоком уровне на фоне опасений, что природный феномен Эль-Ниньо нанесет серьезный ущерб урожаю зерновой культуры.

В сообщении указали, что сейчас стоимость тонны базового азиатского риса достигла $535 за тонну, что является максимальным показателем за последние два года.

По мнению авторов статьи, рост цен на рис нанесет ущерб жителям азиатских стран, так как он для них является одним из ключевых продуктов питания. Кроме того, именно на Азию приходится 90% от мирового потребления риса.

В конце ноября власти Индии сняли запрет на экспорт дробленого риса, введенный в начале сентября ради увеличения его объемов на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что Индия может оказаться на грани голода из-за роста цен на рис.

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