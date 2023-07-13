Минтранс РФ назвал безосновательным прогноз о росте цен на авиабилеты в России

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований, передает РИА Новости.

Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев заявил в интервью РБК, что цены на авиабилеты в текущем году могут вырасти на рейсы внутри страны на 15-20%, международные рейсы в свою очередь подорожают на 40%.

Чалик заверил, что меры государственной поддержки и условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

В начале июля Общероссийское объединение пассажиров заявило в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о риске роста цен на авиабилеты в России. В документе общественники выражают опасения, что по итогам года рост цен на авиабилеты может составить 30%.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.