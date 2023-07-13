Европа продолжает закупать СПГ из России, несмотря на санкции

Вопреки собственным намерениям уйти от российского газа, Европа продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. Об этом пишет издание Ouest-France.

С момента начала украинского конфликта Евросоюз (ЕС) забил тревогу и обеспокоился тем, как ему получить большую энергетическую независимость от Москвы. Однако, спустя почти полтора года Европа смогла добиться разнообразия поставок, но не полного избавления от российских поставок.

По данным издания, несколько стран-участников ЕС, в том числе Венгрия и Австрия, не захотели поддерживать ограничения в отношении российского топлива. Кроме того, у этих стран не было выбора, так как их зависимость от газа из России было самой высокой.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Европа смогла легко пережить прошедшую зиму из-за теплой погоды. Если же предстоящий период отопления будет сопровождаться низкими температурами, то европейский регион может снова увеличить поставки СПГ из России. При этом общую картину омрачает восстановление экономики Китая, так как увеличение спроса со стороны КНР приведет к резкому росту цен на энергоносители.

12 июля консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин заявил, что в первом полугодии нынешнего года США поставили в Европу почти 45% потребляемого регионом СПГ, став его крупнейшим поставщиком.

Ранее сообщалось, что санкции против России дорого обошлись европейским потребителям энергии.