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Банкам в РФ смягчили формулировки в законопроекте об изменении расчета стоимости кредита

«Ъ»: российские власти смягчили банкам формулировки в законопроекте об изменении расчета ПСК

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Павел Бедняков/РИА Новости

Финансовый комитет Госдумы смягчил некоторые формулировки в законопроекте об изменении расчета полной стоимости кредита (ПСК). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, убран предельный срок необеспеченного кредита и отменен запрет на указание в рекламе ставки по кредиту. Но формулировка о том, что в ПСК должны включаться все фактические расходы заемщика, против которой возражали банкиры, сохранилась.

Участники рынка сошлись во мнении, что подход к расчету ПСК необходимо изменить и он должен стать более прозрачным. Кроме того, конкуренция на рынке необеспеченного потребительского кредитования очень высокая, отчего некоторые кредитные учреждения идут на маркетинговые уловки, пытаясь спрятать часть стоимости кредита в другие привязанные продукты. Однако текущий законопроект не полностью решает эти проблемы, а банки, в свою очередь, придумают новые способы скомбинировать продукты и прочие услуги.

Юристы посчитали, что поправки к закону не обеспечивают защиту прав заемщиков в должной мере, а скорее направлены на большее информирование и наглядность условий договоров. Поэтому в будущем банки могут строить свои рекламные компании исходя из диапазона ПСК.

В начале апреля Банк России информировал, что c 30 мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес привлек 232 млрд рублей по ПСК.

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