Евросоюз может подключить к SWIFT дочернюю фирму Россельхозбанка

Евросоюз (ЕС) пытается найти возможность для подключения к SWIFT дочерней фирмы Россельхозбанка ради того, чтобы продлить действие зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Срок действия зерновой сделки кончается уже 17 июля, поэтому власти ЕС все еще пытаются найти возможность, чтобы подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка. Однако Россия ранее называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT одним из условий для продления сделки.

Источники агентства указали, что ЕС не хочет переподключать банк напрямую, но может сделать исключение для его «дочки».

Еще в начале июля газета Financial Times уже писала, что процесс создания Россельхозбанком дочерней компании для ее переподключения к системе SWIFT и, соответственно, сохранения зерновой сделки запущен. Однако ЕС пока не представил для этого конкретные механизмы.

4 июля в Министерстве иностранных дел России назвали «заведомо непроходной» идею ЕС о создании филиала »Россельхозбанка» для подключения к SWIFT в рамках «зерновой сделки».

Ранее в Кремле оценили шансы на продление зерновой сделки и разблокировку SWIFT.