МЭА сообщило о сокращении нефтяного экспорта России

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в июне снизился на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,3 млн б/с, что является минимальным показателем с марта 2021. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает ТАСС.

По данным МЭА, доходы от российского экспорта нефти также сократились на $1,5 млрд, до $11,8 млрд. Эта сумма составляет только половину от доходов прошлого года.

В МЭА предполагают, что в августе Россия может сохранить добычу на прежнем уровне из-за сезонного роста спроса на нефть на внутреннем рынке, несмотря на объявленное сокращение экспорта на 500 тыс. б/с.

7 июля российское Министерство энергетики подтвердило сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. б/с путем сокращения экспорта в августе.

До этого стало известно, что нефтегазовые доходы российского федерального бюджета по итогам января-июня упали почти вдвое — на 47% в годовом выражении, до 3,382 трлн руб. Ведомство объяснило уменьшение доходов от экспорта нефти и газа высокой базой прошлого года и снижением стоимости российской нефти марки Urals. Также на динамику показателя оказало влияние снижение объемов экспорта природного газа. В то же время ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,9% в годовом выражении и составили 8,999 трлн руб.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.