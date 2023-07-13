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МЭА впервые с начала года понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 220 тысяч баррелей в сутки

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Максим Богодвид/РИА Новости

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые с начала года понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году — на 220 тыс. баррелей в сутки — до 2,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

Спрос на нефть по итогам 2023 года при этом ожидается рекордным, он может достигнуть 102,1 млн баррелей в сутки. Эксперты связывают снижение прогноза по росту спроса с макроэкономическими трудностями в мировой экономике и углубляющимся спадом производства. Ожидается, что рост показателя в 2024 году замедлится до 1,1 млн баррелей в сутки.

По прогнозу МЭА, на КНР придется 70% роста спроса на черное золото, а в странах Организации экономического сотрудничества и развития всплеска потребления нефти не будет.

3 июля в МЭА предрекли рост цен на газ этой зимой в Европе. Среди причин подорожания топлива — быстрое восстановление экономики Китая и суровая зима. Европейским правительствам, вероятно, придется поддержать потребителей энергоресурса.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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