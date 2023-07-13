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Аэропорт «Домодедово» перевел международные рейсы в новый терминал

Аэропорт «Домодедово» перевел все международные рейсы в терминал Т2

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Максим Блинов/РИА Новости

Аэропорт «Домодедово» перевел все международные рейсы в терминал Т2. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)», — сказано в сообщении.

Вылетающим пассажирам пресс-служба аэропорта рекомендовала пользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5-А7, В5-В7. Отмечается, что для встречающих на автомобиле предназначен нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4.

11 июля » Домодедово» ввел в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала — Т2, увеличив площадь воздушной гавани до почти 500 тыс. квадратных метров. После открытия уже были приняты первые рейсы.

Утром 13 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге на взлетно-посадочной полосе аэропорта задержали пассажира, который пытался пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой. Молодой человек перелез через забор аэропорта, сбежал от охраны и пошел искать нужный ему самолет.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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