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Ассортимент зарубежных лекарств для питомцев в РФ может сократиться

«Ъ»: ассортимент зарубежных лекарств для питомцев сократится из-за новых правил оборота препаратов

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Отдел «Бизнес»/«Газета.Ru»

Новые правила ввода в оборот ветеринарных препаратов с 1 сентября 2023 года могут уменьшить число доступных позиций зарубежных препаратов для питомцев с 130 до 20 позиций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ).

В списке нет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, почти нет оригинальных лекарств, разработанных в последние 3–7 лет, подчеркивают в АВФАРМ. При этом с 1 сентября для ввода в оборот ветеринарных препаратов необходимо будет представить в Россельхознадзор документ о качестве, подтверждение соответствия требованиям GMP. Вакцины же можно будет ввести лишь после получения результатов испытаний в лаборатории.

Участники рынка посчитали, что лишь за первые пять месяцев 2023 года в Россию ввезли 8,2 млн упаковок препаратов для домашних животных на 3,9 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель подрос на 4,8%. При этом число поставщиков и торговых марок стало уменьшаться. При этом некоторые специалисты указали, что в России подавляющая часть рынка была в зарубежных препаратах, и заменить их быстро не получится.

В Россельхознадзоре заявили, что АВФАРМ «лоббирует изменения законодательства в угоду своих интересов». Кроме того, многие зарубежные производители еще в 2022 году сократили поставки ветеринарных препаратов по своей инициативе.

8 января РБК, ссылаясь на проанализированные данные Росстата и экспертов рынка писал, что в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года средняя цена за 1 кг корма для животных в России выросла на 32,2%, с 236,22 рубля до 312,31 рубля.

Ранее Путин назвал импорт кормов для животных в Россию глупостью.

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