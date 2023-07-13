РБК: денежные переводы из РФ в соседние страны уменьшились на треть

Общий объем денежных переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию в мае 2023 года в годовом выражении сократился на треть, сообщает агентство РБК.

Сокращение зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда такие переводы стали популярными из-за отъезда россиян из страны и карточного туризма.

По данным агентства, в эти четыре страны было переведено $625,9 млн. Это на 33% меньше показателей мая 2022 года. Масштабы транзакций мая сократились и по отношению к апрелю 2023 года, когда было переведено $650,4 млн.

РБК отмечает, что на протяжении последних 13 месяцев ситуация была обратной. Так, показатель в годовом выражении в последний раз сокращался в марте 2022 года. В октябре 2022 года был достигнут пик переводов — $1,1 млрд.

Ранее сообщалось, что российские банки хотят получить оперативный доступ к данным государства о малоимущих. Такая информация необходима банкам для запуска социальных вкладов с повышенной ставкой, которая будет на 1% больше ключевой. Банки с помощью портала «Госуслуги» смогут подтвердить финансовое положение малоимущих клиентов, которые желают воспользоваться льготой.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.