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Российские банки могут получить доступ к информации о малоимущих

«Известия»: банки в России хотят получить доступ к данным о малоимущих

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РИА Новости

Российские банки хотят получить оперативный доступ к данным государства о малоимущих, сообщает газета «Известия».

Такая информация необходима банкам для запуска социальных вкладов с повышенной ставкой, которая будет на 1% больше ключевой. Банки с помощью портала «Госуслуги» смогут подтвердить финансовое положение малоимущих клиентов, которые желают воспользоваться льготой. Предполагается, что в следующий раз уточнить статус малоимущего можно будет только спустя год, когда завершится срок действия социального счета или вклада.

Эксперты предполагают, что такой порядок может привести к злоупотреблению правом на социальную поддержку со стороны некоторых граждан, так как в течение года человек может лишиться статуса малоимущего, но сохранить льготу. Поэтому направление банкам push-уведомлений со стороны государственных уполномоченных органов об изменениях статуса пользователей льготных продуктов было бы оптимальной схемой. В том случае, если клиент покинет категорию малоимущих, банк должен обладать механизмом оперативного закрытия социального счета или вклада.

Законопроект о льготных вкладах для малоимущих был внесен в Госдуму в мае 2023 года года. Вступить в силу он должен с 1 июля будущего года.

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