Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский импортер Pringles будет делать чипсы по своей рецептуре

Baza: российский импортер Pringles будет делать чипсы по своей рецептуре

close
100%
Pat Wellenbach/AP

Компания «Келогг Рус», которая поставляла в Россию чипсы Pringles, продает свой бизнес «Черноголовке», и в данный момент сделка находится на завершающей стадии. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в «Келогг Рус».

По словам собеседников канала, чипсы в сделку не входят и «даже не обсуждаются».

«Все потому, что Pringles перестали официально ввозить в страну после начала СВО, а для их производства в РФ нет нужных мощностей. После продажи взамен импортных чипсов предприятие будет производить свой продукт — но по другой рецептуре. Делать из них аналог Pringles не собираются», — следует из поста.

По словам источников, официального возвращения Pringles в Россию «можно не ждать». Но в российских магазинах эти чипсы все равно продаются — их продолжают завозить в страну по параллельному импорту, говорится в посте.

Помимо поставок Pringles, «Келогг Рус» выпускает продукты под брендом «Любятово», а также снеки и хлопья для завтрака.

О возможности продажи российского бизнеса «Келлог» «Черноголовке» стало известно в конце прошлого года, об этом со ссылкой на источники сообщала газета «Коммерсант».

Ранее сообщалось об исключении ликеров Jagermeister из списка параллельного импорта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях