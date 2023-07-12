Российский импортер Pringles будет делать чипсы по своей рецептуре

Компания «Келогг Рус», которая поставляла в Россию чипсы Pringles, продает свой бизнес «Черноголовке», и в данный момент сделка находится на завершающей стадии. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в «Келогг Рус».

По словам собеседников канала, чипсы в сделку не входят и «даже не обсуждаются».

«Все потому, что Pringles перестали официально ввозить в страну после начала СВО, а для их производства в РФ нет нужных мощностей. После продажи взамен импортных чипсов предприятие будет производить свой продукт — но по другой рецептуре. Делать из них аналог Pringles не собираются», — следует из поста.

По словам источников, официального возвращения Pringles в Россию «можно не ждать». Но в российских магазинах эти чипсы все равно продаются — их продолжают завозить в страну по параллельному импорту, говорится в посте.

Помимо поставок Pringles, «Келогг Рус» выпускает продукты под брендом «Любятово», а также снеки и хлопья для завтрака.

О возможности продажи российского бизнеса «Келлог» «Черноголовке» стало известно в конце прошлого года, об этом со ссылкой на источники сообщала газета «Коммерсант».

Ранее сообщалось об исключении ликеров Jagermeister из списка параллельного импорта.