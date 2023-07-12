Эрдоган рассказал, благодаря чему на мировые рынки поступило более 33 млн тонн зерна

Более 33 млн тонн продовольствия было доставлено на мировые рынки благодаря зерновой сделке, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган вновь заявил о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки.

Накануне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о продолжении контактов с РФ по зерновой сделке, но отсутствии новых данных по черноморской инициативе. Говоря о выходе из нее Москвы, Дюжаррик заявил о наличии «вариантов действий на различные случаи». Что под этим подразумевается, он не уточнил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров днем ранее назвал усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультативными. 30 июня глава МИД в ходе брифинга сообщил, что Россия поставит зерно за свой счет в беднейшие страны в случае прекращения действия зерновой сделки, и это будет сделано в полном объеме.

Зерновая сделка или черноморская инициатива — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН. Сделка была продлена до 17 июля 2023 года.

Ранее в Центробанке назвали последствия продления зерновой сделки.