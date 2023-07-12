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«Аэрофлот» сохраняет лидерские позиции на мировом рынке

«Аэрофлот» занял первое место в рейтинге самых пунктуальных перевозчиков мира в мае

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» в мае 2023 года стала лидером по пунктуальности выполнения рейсов среди 50 перевозчиков мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, подготовленные ко встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским.

«Аэрофлот» в лидерах по пунктуальности среди ТОП-50 перевозчиков мира, занимая первое место в рейтинге по итогам мая», — говорится в материалах.

При этом в материалах отмечается, что пунктуальность выполнения рейсов по итогам прошлого года и по итогам пяти месяцев текущего года оценивается в 90,4%. Как уточнили в ТАСС, цифры приводятся «по пассажиропотоку и собственным данным авиакомпании по пунктуальности прибытия в соответствии с методикой расчета мировых аналитических агентств, данных международного аналитического агентства OAG».

Также в агентстве сообщили, что уровень безопасности полетов «Аэрофлота» в 2022 году составил 99,979%. При этом по итогам первого квартала 2023 года этот показатель составил 99,969%.

«Несмотря на перестройку логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления, «Аэрофлот» сохраняет лидерские позиции на мировом рынке», — говорится в материалах.

Кроме того, на встрече Мишустина с Александровским было указано, что группа «Аэрофлот» по итогам текущего года планирует увеличить пассажиропоток на 11%, до 45 млн пассажиров.

«Всего по итогам 2023 года мы планируем перевезти 45,2 млн пассажиров, что составляет 11-процентный рост по отношению к 2022 году», — сказал Александровский.

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