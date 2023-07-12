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Цены на нефть Brent опять резко поднялись

Цена нефти марки Brent на ICE превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля

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Shutterstock

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE составила более $80 за баррель впервые с 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 15:34 мск, стоимость топлива росла на 0,88% — до $80,05 за баррель.

К 15:45 мск цена Brent немного скоректировалась, топливо торговалось на уровне $79,96, прибавляя 0,77%.

Накануне Brent преодолела отметку $79 за баррель впервые со 2 мая. Стоимость топлива по итогам торгов зафиксировалось на уровне $79,05, прибавив 1,62%.

В начале мая нефть Brent торговалась выше $79 за баррель, в июне не поднималась выше $77 с небольшим.

В случае, если нефтяные котировки пойдут вниз, курс рубля начнет ослабление к доллару и евро. При падении стоимости топлива до уровня менее $70 за баррель, нацвалюта может приблизиться к отметкам 100 руб. за доллар и 110 руб. за евро, рассказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, эти уровни можно считать «дном» рубля.

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