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Минфин допустил небольшие отклонения дефицита бюджета от плана в 2023 году в обе стороны

Министр финансов Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогу года может отклониться от плана

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Дефицит бюджета России по итогу нынешнего года может измениться как в одну, так и другую сторону. Такой прогноз сделал министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует РИА Новости.

«Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону», — сказал глава ведомства.

Доходы бюджета России в 2023 году запланировали на уровне 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн руб. (19,4% ВВП), дефицит составит 2,925 трлн руб. Минфин ориентируется по дефициту бюджета в 2023 году в 2% ВВП.

Ранее Силуанов оценил доходы России от импорта в этом году. По его мнению, в 2022 году была хорошая внешняя конъюнктура на товары российского экспорта, в первую очередь - на топливные ресурсы. Дополнительные доходы федерального бюджета от их поставок за рубеж составили 2, 5 млрд руб.

Минфин также захотел резко сократить госрасходы бюджета на 10% с 2024 года.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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