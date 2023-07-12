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Российские туристы застряли в горах Индии из-за наводнений

Ani News: российские туристы застряли в горах Индии из-за наводнений

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Adnan Abidi/Reuters

15 россиян оказались заблокированы в горной деревне Касол в Индии из-за наводнений. Об этом пишет агентство Ani News со ссылкой на посольство России в Индии.

«Мы получили информацию из посольства России о том, что в Касоле застряли 15 российских туристов», — сказала исполняющий обязанности начальника полиции индийского штата Химачал-Прадеш Сатвант Атвал Триведи.

Она уточнила, что в ближайшее время туристы будут эвакуированы. Полиция штата сейчас пытается связаться и узнать о самочувствии россиян.

Не менее 41 человека погибли на севере Индии в наводнениях из-за непрекращающихся пять днй подряд мощных дождей. Наиболее сложная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, там ливни привели к оползням. Местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты. Кроме того, в горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта — дороги размыты и подтоплены. Это привело к тому, что сотни туристов оказались заблокированы.

Ранее сообщалось, как муссонные дожди повлияли на меню McDonald's в Индии.

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