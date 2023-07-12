Дизайнер Артемий Лебедев пожалел об изъятии квартиры в Киеве

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил в Telegram-канале, что жалеет об изъятии своей квартиры в Киеве.

«Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — написал дизайнер.

К посту в Telegram Лебедев прикрепил фотографии интерьера своего жилья.

11 июля высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции страны о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат Артемию Лебедеву.

В январе 2023 года в одном из своих видеороликов дизайнер рассказал, что в Киеве опечатали его квартиру и офис. С отъемом квартиры блогер согласился и назвал «законным», так как против него на Украине действуют санкции СНБО. Офис же, по словам Лебедева, он еще в 2021 году переписал на своего друга-программиста, и он не имеет к помещению «никакого отношения».

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский внес Лебедева в санкционный список. 21 марта 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила блогеру обвинения в оправдании действий России на Украине после того, как тот посетил Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.