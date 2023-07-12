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Финансист предупредил об «американских горках» рубля до конца лета

Финансист Кузнецов: рубль к сентябрю окрепнет до 80–88 за доллар, но останется волатильным

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Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что до конца лета рубль может стабилизироваться, а его показатели будут в районе от 80 до 88 руб. за доллар. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его мнению, последнее падение рубля произошло из-за нарушения платежного баланса, когда импорт начал восстанавливаться быстрыми темпами, а экспорт катастрофически упал. Также на стабильность рубля повлиял отток капитала.

Кузнецов добавил, что ситуация усугубляется тем, что Центральный банк России не может напрямую влиять на курс, продавая доллары в момент повышенного спроса и покупая в моменты снижения.

Он добавил, что резкое падение курса рубля несет в себе значительные инфляционные риски.

Финансист считает, что текущая ситуация никого не устраивает, что значит, что ЦБ и Минфин в ближайшее время что-то предпримут по данному факту.

«В итоге до конца лета рубль, скорее всего, стабилизируется, укрепившись от текущих значений. При этом он, вероятно, останется довольно волатильным. Его колебания будут происходить в довольно широком диапазоне, порядка 80–88 за доллар», — заключил эксперт.

До этого Центробанк установил на 12 июля 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,5045 руб., евро — 99,6775 руб., юаня — 12,5491 руб.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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