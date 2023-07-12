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Аналитик Тимонин заявил, что США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу

Аналитик Тимонин: США поставили в Европу 45% потребляемого регионом СПГ

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Depositphotos

В первом полугодии нынешнего года США поставили в Европу почти 45% потребляемого регионом сжиженного природного газа (СПГ), став его крупнейшим поставщиком. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

Как отметил аналитик, страны Европы, продолжая замещать трубопроводные поставки из России, увеличили объемы импорта СПГ с 66,4 млн до 70,8 млн тонн. США стали крупнейшим поставщиком продукта в регион. Они направили в Европу 31,5 млн тонн. Другими крупными поставщиками являются Россия (9,5 млн тонн), Катар (7,9 млн тонн), Алжир (5,4 млн тонн), Нигерия (4,1 млн тонн).

По мнению Тимонина, перспектива запрета импорта в Европу российского СПГ в течение двух ближайших лет является маловероятной, так как мировой рынок СПГ в 2023–2024 годах останется дефицитным, что обусловлено ростом спроса и ограниченным объемом новых мощностей, которые ожидают ввода в этот период.

Ранее Тимонин заявил, что поставки СПГ из России в Индию могут существенно вырасти лишь только в 2024 году.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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