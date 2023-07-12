ЦБ заявил о резком спросе на наличные деньги у населения во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Во время мятежа ЧВК «Вагнер» граждане России сняли со своих вкладов в банках страны 100 млрд руб., сообщается в публикации Центробанка РФ (ЦБ) о кредитно-денежной политике.

Центробанк заявил о возросшем в июне спросе на наличные деньги. Такой большой спрос привел к оттоку ликвидности в объеме 500 млрд руб., из них 100 млрд пришлось на 23–25 июня. В Центробанке отметили, что это был самый заметный всплеск спроса на наличность с 22–23 сентября 2022 года, когда было объявлено о частичной мобилизации в стране.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. В Центробанке отметили, что они учитывают связанный с этим отток ликвидности при определении параметров проведения своих операций с банками.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.